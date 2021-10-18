Бывший спикер Рады отказался от коалиции с Кличко и Аваковым против Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался объединяться с мэром Киева Виталием Кличко, бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и экс-главой Министерства внутренних дел (МВД) Арсеном Аваковым против президента страны Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам экс председателя парламента, такая коалиция не принесла бы ему политических очков, в том числе из-за разницы во взглядах с перечисленными деятелями. «Любой поход на выборы — это поход за победой. Это не Олимпиада, где главное — участие, а не результат», — сказал Разумков.

Он подчеркнул, что Аваков и Кличко «идут по своему пути», причем Аваков и вовсе не занимается политикой активно. «У меня сейчас нет переговоров с коллегами. С другой стороны, я не думаю, что это реалистичный сценарий», — заверил бывший глава Рады.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера парламента. За это проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из которых 215 — от фракции правящей пропрезидентской партии «Слуга народа». На следующий день в Раде избрали нового спикера. Им стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

К отставке спикера в офисе президента Украины начали готовиться за несколько месяцев. Поводом для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

Позже политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник назвал Разумкова одной из главных угроз Зеленскому. Политик, по мнению эксперта, может стать конкурентом действующего президента на следующих выборах.