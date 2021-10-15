Бывшего спикера Верховной Рады вывели из состава Совбеза Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого отправили в отставку 7 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Согласно документу, на место экс-главы парламента назначили нового спикера Руслана Стефанчука. Указ вступил в силу с момента публикации. Зеленский также назначил заседание СНБО на 15 октября.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера парламента. За это проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из которых 215 — от фракции правящей пропрезидентской партии «Слуга народа». На следующий день в Раде избрали нового спикера. Им стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук. За его кандидатуру проголосовал 261 депутат.

К отставке председателя парламента в офисе президента Украины начали готовиться еще в сентябре. Поводом для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава государства Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и СНБО о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник ранее назвал Разумкова угрозой Зеленскому, так как он, по мнению эксперта, может стать конкурентом действующего президента на следующих выборах.