Украине предрекли судьбу Сомали из-за закона об олигархах

Многие положения закона об олигархах, направленного на ограничение влияние богатейших людей Украины на СМИ и политическую жизнь, вызывают много вопросов касательно их соответствия украинскому законодательству. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24».

По его словами, в тексте документа содержится ряд противоречащих друг другу норм, что впоследствии даст возможность Конституционному суду Украины (КСУ) отменить этот закон. Это, в частности, касается статьи о порядке определения физического лица статусом олигарха.

«К этому законопроекту много вопросом, особенно по тому, как его принимали. Это невозможно, правовой нигилизм, мы становимся восточноевропейским Сомали», — сказал Береза, предрекая Украине судьбу попавшей в глубокий политический кризис африканской страны.

Бывший парламентарий добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует ветировать законопроект и дождаться выводов Венецианской комиссии, а затем направить его на повторное голосование в Верховную Раду.

В сентябре Верховная Рада приняла во втором, последнем, чтении законопроект о «деолигархизации», инициированный Зеленским. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Им запретят финансировать политические партии и владеть СМИ.

11 октября депутат парламента от партии «Голос» Ярослав Железня сообщил о том, что Комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны передал закон об олигархах на подписание спикеру парламента Руслану Стефанчуку, однако по закону подписать его может отправленный в отставку Разумков, так как на момент голосования спикером был он.