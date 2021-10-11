На Украине Верховную Раду обвинили в произволе и узурпации власти

Действующий украинский парламент мог быть стать «самым реформаторским» в своей истории, но монобольшинство в нем выбрало «произвол». Об этом заявила председатель партии «Голос», депутат Верховной Рады Кира Рудык, сообщает пресс-служба политсилы.

Она обвинила украинский парламент в узурпации власти и назвала его «ярким примером осквернения парламентаризма». По ее словам, об этом свидетельствует отставка бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова и назначение на его место «максимально удобного и лояльного к офису президента» депутата от правящей партии «Слуга народа» Руслана Стефанчука.

Рудык отметила, что Украина нуждается в «ответственности и прагматизме» со стороны парламента, однако благодаря депутатскому большинству он сосредоточился на приумножении «позорных старых политических традиций».

«Власти сейчас, действительно, совсем не до реформ. Им нужно что-то делать с позорным "расследованием" по "вагнеровцам", с офшорами и постоянными коррупционными скандалами. Думать стратегически у власти нет времени», — подчеркнула она.

7 октября Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады. За такое решение проголосовали 284 депутата, из них 215 — от фракции партии «Слуга народа».

За день до голосования Разумков обвинил администрацию президента Украины Владимира Зеленского в давлении на депутатов, которые не желали голосовать за отставку спикера. По словам политика, их вызывали в офис главы государства и объясняли, «что нужно делать в парламенте».