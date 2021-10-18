Бывшего спикера Верховной Рады захотели лишить депутатского мандата

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть лишен депутатского мандата, который был выдан ему по спискам правящей украинской партии «Слуга народа». Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на действующего председателя парламента Руслана Стефанчука.

По словам политика, партия еще не приняла решение на этот счет, однако может рассмотреть его на съезде при необходимых предпосылках. «Тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы», — сказал Стефанчук.

Ранее стало известно, что Разумков не захотел создавать политическую коалицию с мэром Киева Виталием Кличко, бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и экс-главой МВД Арсеном Аваковым против «Слуги народа» и президента Владимира Зеленского. Он заверил, что такой союз не принес бы ему победы на грядущих выборах.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста председателя парламента. За это проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из которых 215 — от фракции правящей пропрезидентской партии «Слуга народа». На следующий день в Раде избрали нового спикера.

К отставке главы парламента в офисе президента Украины начали готовиться за несколько месяцев. Поводом для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Спикер Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.