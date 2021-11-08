Глава политической партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко принял решение сложить с себя полномочия. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram-канале.

По ее словам, партия Зеленского осталась без лидера, так как Корниенко решил глубже сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады в должности первого вице-спикера. Палийчук добавила, что в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

19 октября депутаты Верховной Рады избрали главу правящей партии «Слуга народа» Александра Корниенко первым вице-спикером вместо Руслана Стефанчука, который ранее получил пост председателя парламента. Корниенко сумел заручиться поддержкой 256 депутатов, против выступили лишь четверо.

Перед голосованием лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что не хочет занимать пост главы партии. Он утверждал, что Корниенко сможет совмещать должности вице-спикера парламента и лидера политической силы.

Кадровые перестановки в партии участились после того, как 7 октября был отправлен в отставку спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Поводом для этого стала его критика в адрес закона об олигархах.