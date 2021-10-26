Популярность Зеленского на Украине снизилась

Центр Разумкова: электоральный рейтинг Владимира Зеленского упал с 19,5 до 17 процентов

Электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за прошедшие три месяца упал с 19,5 до 17 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным исследования, если бы очередные выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего украинского лидера отдали голос 17 процентов от всех опрошенных, но 26 от тех, кто уже определился со своим выбором.

Второе место по популярности среди украинских граждан занял экс-президент Петр Порошенко. Его рейтинг также снизился — 9 процентов против 12 процентов в январе. Третье место досталось сопредседателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 7 процентов против 13 в январе.

Четвертой в списке электоральных симпатий оказалась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (7 процентов), пятым — экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (6 процентов).

Всего в опросе приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных правительству территорий в Донбассе. Погрешность исследования, как отмечают социологи, не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно о потере правящей украинской партией «Слуга народа» электорального лидерства. Ее рейтинг упал до 15,5 процента, тогда как популярность партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» выросла до 15,7 процента. При этом руководство «слуг» отказалось признавать утрату первенства, сославшись на вероятную погрешность исследования.