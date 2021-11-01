Бывший спикер Верховной Рады задумал выполнить обещания Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задумал создать свою политическую партию, которая сможет выполнить предвыборные обещания, данные президентом Украины Владимиром Зеленским и его политсилой «Слуга народа» в 2019 году. Своими планами Разумков поделился в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, украинский народ до сих пор ожидает реализации тех планов и реформ, которые были озвучены в ходе предвыборной кампании Зеленского. При этом он отметил, что идеология его партии будет основана на разумном консерватизме, а в состав партии войдут люди с разными взглядами на ключевые вопросы.

Политик также пояснил, что большая часть фундаментальных социально-политических изменений должна происходить при участии государства, но в бизнес-среде должен быть уклон в либерализм. «Мы должны менять страну к лучшему, но реформы должны проводиться понятно для людей, понятно для бизнеса, понятно для наших международных партнеров», — заключил политик.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера парламента. За это проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из которых 215 — от фракции правящей пропрезидентской партии «Слуга народа».

Поводом для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов. После отставки Разумков заявил, что планирует продолжить политическую деятельность.