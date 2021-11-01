Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после своего избрания возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Центра Разумкова».

Специалисты центра опросили жителей Украины на предмет их политических симпатий и антипатий к потенциальным кандидатам на пост президента и узнали, за кого бы они ни за что не проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье.

На первом месте оказался Владимир Зеленский — за него категорически отказались отдавать голос 31,9 процента опрошенных. На втором месте — пятый президент Украины Петр Порошенко (31,6 процента), на третьем — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (24 процента).

При этом аналогичным образом выглядит рейтинг политиков, за которых жители республики были бы готовы проголосовать на президентских выборах. Лидером в нем оказался Зеленский с поддержкой 18,7 процента респондентов. Второе место в рейтинге занял Порошенко (12,7 процента), третье — Бойко (6,2 процента), а четвертое — бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,5 процента).

Ранее «Центр Разумкова» сообщал, что электоральный рейтинг Владимира Зеленского за прошедшие три месяца упал с 19,5 до 17 процентов. По данным исследования, именно столько опрошенных отдали бы за него голос, если бы очередные выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье.