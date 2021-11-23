Власти Украины обвинили в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе

Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, власти Украины отказываются обсуждать урегулирование ситуации, при этом они систематически предпринимают шаги по обострению ситуации на линии соприкосновения.

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Ковшарь добавила, что за последние две недели украинскими силовиками перемирие было нарушено 54 раза, более половины обстрелов были из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

«В результате этой военной агрессии Украины погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, один мирный житель получил ранение, шесть объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и 13 домостроений — разрушены или повреждены», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.

