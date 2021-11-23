На Украине сообщили о ранении двух военных в Донбассе

ВСУ: двое украинских военных пострадали в результате обстрелов со стороны ДНР в Донбассе

В Донбассе из-за обстрелов со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом штаб Операции Объединенных сил (ООС) сообщает на своей странице в Facebook.

По данным командования, за прошедшие сутки ополчение семь раз нарушило режим прекращения огня, из которых три раза — с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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В штабе ООС отметили, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Попасная, Причепиловка и Павлополь, а в районе села Лебединское и поселка Каменка применял минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В то же время представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что 22 ноября со стороны ВСУ были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня с применением различных минометов и гранатометов.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.

