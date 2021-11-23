Украинская разведка заявила о наращивании боеспособности Донбасса

ГУР Украины: Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило на своей странице в Facebook о наращивании боеспособности самопровозглашенных республик Донбасса.

«Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — сказано в сообщении.

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По данным ГУР, 22 ноября на неподконтрольной Киеву территории начались масштабные командно-штабные учения «с привлечением мобилизационного резерва, подразделений “силовых структур” и оккупационных администраций». Маневры контролирует комиссия восьмой общевойсковой армии Южного военного округа России, утверждает украинская разведка.

«Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил», — заключили в управлении.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщило, что, по мнению разведки США, Россия нападет на Украину в 2022 году. Москва готовит атаку с трех сторон: из Крыма, из Белоруссии, со стороны российско-украинской границы. Для этого будут задействованы около ста тысяч военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о вторжении нагнетанием истерии и провокациями.