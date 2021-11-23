В Донбассе объяснили угрозу нового обострения рейтингом Байдена

Риск нового конфликта в Донбассе связан с низким рейтингом президента США Джо Байдена. Вашингтон провоцирует Киев начать военные действия против самопровозглашенных республик, чтобы отвлечь внимание американского общества от внутриполитических проблем. С таким мнением выступил депутат народного совета непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Куренков, сообщает РИА Новости.

«Это очередные геополитические игры, в которых Украину используют ее так называемые западные партнеры. США уже давно ввели в традиционную практику любые свои внутриполитические проблемы решать за счет сторонних стран. Эта практика тянется со времен Вьетнамской войны», — объяснил Куренков.

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Угроза нового обострения нависла над Донбассом после вывода американских войск из Афганистана, считает депутат. После эвакуации американцев из Кабула рейтинг Байдена упал, и теперь США намерены восстановить его за счет политических дивидендов от новой операции на Украине. Куренков уверен, что Соединенные Штаты уже привлекают внимание к региону и «активизировали освещение процессов в мировых СМИ».

Ранее стало известно, что в администрации президента США рассматривают вопрос об отправке в Киев дополнительных вооружений и военных советников. В Вашингтоне объясняют эти меры якобы скорым вторжением России на территорию Украины.

22 ноября бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в шантаже украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Мураева, США вынуждают Зеленского начать военные действия в Донбассе, чтобы спровоцировать вмешательство России.