На Украине обвинили США в шантаже Зеленского

Соединенные Штаты вынуждают президента Украины Владимира Зеленского начать военную операцию в Донбассе, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Народный избранник в отставке в эфире телеканала «Украина 24» обвинил США в шантаже украинского лидера.

«Чего хотят британцы и американцы? Они хотят заставить сейчас Зеленского, и, я вас уверяю, шантажируют его и «Вагнергейтом» (неудачная операция украинских спецслужб по задержанию российских ветеранов боевых действий в Донбассе, подробности которой стали известны 17 ноября — прим. «Ленты.ру»), и всем остальным, чтобы он начал боевые действия на востоке страны», — сказал Мураев.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

По мнению бывшего депутата Рады, Великобритания и Соединенные Штаты хотят использовать военные действия на территории Украины как повод для введения новых санкций против России. При этом Украина ничего от новой военной операции не выиграет, так как в нее обязательно вмешаются Вооруженные силы России.

«Там 500 тысяч русских паспортов», — предупредил политик, доказывая свой тезис о неизбежном военном ответе со стороны России. В таком сценарии Украина «превратится в передовую» и в результате противостояния с Россией разделится на части, считает Мураев. Бывший депутат также назвал Румынию и Венгрию в перечне стран, претендующих на украинские территории.

Ранее на Украине Зеленского обозвали «предателем» во время церемонии в память о погибших активистах Евромайдана. Когда Зеленский возвращался к машине, толпа проводила его криками «ганьба» («позор»).