Британия согласилась продать Украине военные корабли и ракеты

Министерство обороны Британии подписало соглашение об усилении военно-морского потенциала Украины и согласилось продать Киеву военные корабли и ракеты из-за роста напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщает The Sun.

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Новый договор, подписанный главой Минобороны Беном Уоллесом, предусматривает поставку двух противоминных судов, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также доставку и модернизацию систем вооружения на существующие суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с Уоллесом обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного судоходства в регионе Черного и Азовского морей. Украинский лидер отметил важность подписания украинско-британского двустороннего рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Также стало известно, что Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

Как отметил источник издания The Mirror, подобную подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили правительству о том, что президент России Владимир Путин представляет «явную и реальную» опасность для Украины и Запада.