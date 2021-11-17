Украина и Британия отреклись от желания враждовать с Россией

Великобритания и Украина отреклись от желания враждовать с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и его британского коллеги Бена Уоллеса, передает РИА Новости.

Главы ведомств отметили, что Киев и Лондон не хотят быть враждебными к Москве, пытаться каким-либо образом «стратегически окружить или подорвать» ее. При этом Резников и Уоллес подчеркнули, что их страны обеспокоены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной. Отмечается, что министр обороны Великобритании сейчас находится с официальным визитом на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Уоллесом. В ходе беседы стороны обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного судоходства в регионе Черного и Азовского морей. Кроме того, украинский лидер отметил важность подписания украинско-британского двустороннего рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.