Зеленский пообщался с министром обороны Великобритании насчет Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится с рабочим визитом в Киеве. Об этом сообщается на сайте администрации украинского президента.

В ходе беседы стороны обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного судоходства в регионе Черного и Азовского морей. Кроме того, украинский лидер отметил важность подписания украинско-британского двустороннего рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

«Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы», — подчеркнул Зеленский. Политик также выразил благодарность Британии за поддержку Украины в контексте противодействия реализации проекта «Северный поток – 2».

Ранее стало известно, что Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения. Как отметил источник издания The Mirror, подобную подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили правительству о том, что президент России Владимир Путин представляет «явную и реальную» опасность для Украины и Запада.