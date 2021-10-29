На Украине подтвердили возможность поставок британских ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить британские ракеты класса «воздух-земля» Brimstone Sea Spear, способные поражать движущиеся цели при запуске с высокоскоростного самолета-носителя, что осложняет работу ПВО противника. Возможность поставок вооружения подтвердило Министерство обороны Украины в ответ на запрос «Укринформа».

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«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

21 октября газета The Times сообщила, что Великобритания и Украина ведут переговоры о поставке последней летального вооружения. Речь идет о ракетах Brimstone, пригодных для установки на военные корабли, а также других ракет — для военных самолетов и класса «земля-земля».

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов позже заявил, что Москва серьезно относится к сообщениям о переговорах Лондона и Киева о поставке ракет на Украину. По словам дипломата, нельзя исключать, что англичане могут «поднасолить» России, и в данном случае необходимо расставить красные линии.

При этом внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время».