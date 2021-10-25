На Украине объяснили возможность направить ракеты на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить отечественный комплекс ракет, но на разработку уйдет около десяти лет. Так внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» объяснил возможность направить ракеты в сторону Москвы.

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По его словам, раньше Киев не мог этого сделать, так как был в силе договор об ограничении ракет средней дальности. Теперь, после прекращения его действия Украина при надлежащем финансировании и государственном контроле сможет разработать ракетные комплексы с дальностью более 500 километров, добавил политик.

При этом советник Зеленского подчеркнул, что его заявления не содержат угроз в адрес России. Он пояснил, что военная стратегия Киева носит оборонительный характер и является ответом на обещания Кремля «разбомбить Украину в каменный век».

Арестович напомнил, что украинские военные уже применяли ракетные комплексы в Донбассе в 2014 и 2015 годах, после чего Россия не предпринимала никаких действий. «Мой ответ очень прост: Россия — это фабрика по промышленному производству понтов», — заключил он.

24 октября Арестович заявил, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой.

В ответ на это глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов сказал, что заявления Киева о направлении ракет на Москву не стоит воспринимать серьезно, так как «украинцы даже танки сделать не могут».

