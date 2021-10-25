В Госдуме ответили на заявление Украины о вероятном нацеливании ракет на Москву

Депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал жалкими запугиваниями слова внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о возможном нацеливании ракет Украины на Москву. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, на Москву и так «нацелены сотни ракет блока НАТО», однако это никак не поменяло политику России. «Так что все эти жалкие запугивания много возомнившего о себе недалекого чиновника вряд ли повлияют на нашу внутреннюю и внешнеполитическую жизнь», — ответил Бальбек на заявление Арестовича.

Он отметил, что ракетная программа Украины в настоящее время является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям уступают современному ракетному оружию. Арестович же эти факты предпочитает замалчивать, добавил депутат Госдумы.

«Ну и, предугадывая последующее заявление Арестовича, могу сказать, что в будущем, думаю, наша ПРО будет сбивать ракеты на взлете, а не при подлете к нашим воздушным границам», — заключил Бальбек.

Ранее Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву в ближайшее время. По его утверждению, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой.