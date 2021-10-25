В России сыронизировали над угрозами Киева запустить ракеты в сторону Москвы

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов сыронизировал над словами внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном запуске ракет в сторону Москвы. По мнению российского представителя, Киев не может сделать даже танки. Его слова передает РИА Новости.

«Заявления Киева о направлении ракет на Москву всерьез воспринимать нельзя, они даже танки сделать не могут», — сказал Гаврилов. При этом он подчеркнул, что Россия серьезно оценивает угрозу возможных поставок британских ракет на Украину. По мнению дипломата, это станет красной линией для Москвы, поэтому данную ситуацию надо контролировать.

24 октября Арестович пригрозил России ракетами, которые якобы будут направлены на Москву. По его утверждению, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой.

Ранее газета The Times опубликовала материал о первых переговорах Лондона и Киева о поставках вооружений, в частности британских ракет Brimstone. По данным издания, такие разговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы может использовать газовый кризис для захвата территорий Украины.