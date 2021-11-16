Борис Джонсон объяснил опасность «Северного потока-2»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» может иметь серьезные последствия для безопасности Европы. Об этом он сообщил на встрече с членами британского кабинета министров, пишет Reuters.

Борис Джонсон объяснил, что Великобритания выступает против проекта. По его словам, Россия начнет поставлять газ в Европу с помощью нового трубопровода в обход Украины, что может иметь значительные последствия для всего европейского региона. «Он также подтвердил свою озабоченность по поводу текущей ситуации на границе Украины и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать территориальную целостность Украины», — рассказал пресс-секретарь Джонсона.

Это означает только одно: Германия заинтересована в российском газе. Она, кстати, единственная не поддерживает систему биржевого ценообразования. Так что если она создаст свою “дочку”, это позволит нам заполнять “Северный поток-2” не на 50 процентов, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объемы газа. Алексей Коренев Аналитик компании «Финам»

Премьер-министр Великобритании также предсказывал, что в скором времени Европе придется выбирать между российскими углеводородами и поддержкой Киева. «Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — заявлял политик.

В свою очередь, глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины могут составить около двух миллиардов долларов. Он подчеркнул, что по этой причине Киев все еще надеется заблокировать российский проект, который в том числе «угрожает мировой безопасности».