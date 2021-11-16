Германия остановила сертификацию «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), выполняющее функции регулятора, 16 ноября заявило о приостановке процесса сертификации российского экспортного газопровода «Северный поток-2», процесс может затянуться на шесть недель. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.

Попросили подождать

В качестве причины подобного решения были указаны юридические изменения. Позднее появились подробности: BNetzA требует от Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода, зарегистрироваться в одной из предусмотренных немецкими законами организационно-правовых форм. В настоящее время фирма зарегистрирована в Швейцарии.

В качестве варианта предложено создать дочернюю структуру Nord Stream 2 AG, которая будет отвечать за немецкий участок трубопровода. Предполагается, что она станет полноправным владельцем и оператором «Северного потока-2». После этого она должна будет представить обновленную документацию, которую изучит BNetzA.

Если у регулятора не возникнет вопросов к заполнению документов, он возобновит проверку, длительность которой с того момента может растянуться на четыре месяца. За это время ведомство составит заключение, затем его рассмотрит Еврокомиссия, которая и вынесет окончательное решение о возможности эксплуатации «Северного потока-2». У главного исполнительного органа ЕС в свою очередь тоже будет от двух до четырех месяцев на ответ.

Украинский след

BNetzA приостановило сертификацию российского газопровода на следующий день после того, как к процедуре были допущены «Нафтогаз Украины» и «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» — компания, выделенная из структуры «Нафтогаза» в конце 2019 года для заключения нового пятилетнего контракта с «Газпромом» о транзите газа через территорию Украины. При этом ни одна из украинских компаний не получила права вето на решения других участников процесса сертификации.

Ранее украинские власти и представители «Нафтогаза» неоднократно говорили об угрозе для национальной и общеевропейской энергетической безопасности в случае полноценного запуска «Северного потока-2». По их мнению, объем транзита через территорию Украины в таком случае может критически снизиться, что негативно отразится на состоянии газотранспортной системы.

В рамках сертификации немецкий регулятор проверяет соответствие «Северного потока-2» положениям Газовой директивы ЕС, являющейся частью Третьего европейского энергопакета. По правилам, оператор газопровода, полностью или частично проложенного по территории Евросоюза, должен быть независим от поставщика газа. Кроме того, одна компания-поставщик может рассчитывать только на половину мощности газопровода.

Помимо Киева, против сертификации «Северного потока-2» высказывались власти Польши и группа депутатов Европарламента. Последние направили письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон. В обращении говорится, что российское правительство и «Газпром», выступающий единственным собственником Nord Stream 2 AG, намеренно ограничивали поставки газа в Европу осенью нынешнего года и пропускную способность уже существующих трубопроводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива и продемонстрировать необходимость «Северного потока-2».

Нужен всем

По словам экономиста компании «Финам» Алексея Коренева, учреждение дочерней структуры Nord Stream 2 AG в Германии позволит создать видимость существования альтернативного поставщика для «Северного потока-2» и таким образом формально выполнить требования Газовой директивы ЕС. При этом специалист отметил, что такой исход будет выгоден как России, так и самой Германии.

Это означает только одно: Германия заинтересована в российском газе. Она, кстати, единственная не поддерживает систему биржевого ценообразования. Так что если она создаст свою “дочку”, это позволит нам заполнять “Северный поток-2” не на 50 процентов, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объемы газа. Алексей Коренев Аналитик компании «Финам»

На данный момент 100-процентным собственником Nord Stream 2 AG выступает российский «Газпром». Его европейские партнеры, в числе которых немецкие Wintershall DEA и Uniper, французская Engie, австрийская OMV и британско-нидерландская Shell, выступают в роли инвесторов. Все они также участвовали в строительстве первой ветки «Северного потока», введенной в эксплуатацию в 2011 году.

Сообщение о решении BNetzA повлияло на стоимость газа на европейском хабе TTF. Декабрьский фьючерс, торгуемый на бирже ICE, подорожал на 10,5 процента — до 88,36 евро за мегаватт-час, или 1058,38 доллара за тысячу кубометров. Значение стало рекордно высоким с конца октября. В то же время котировки акций «Газпрома» на Московской бирже снизились на 1,04 процента. На момент публикации бумаги торговались по 336,89 рубля.