«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2»

Украинская компания «Нафтогаз» примет участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое решение принял регулятор ФРГ, указал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Его слова приводит ТАСС.

По словам руководителя украинской компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода. «Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — указал он. При этом представитель немецкого регулятора отмечал, что украинская сторона может только высказать свою точку зрения во время сертификации, но не более.

Ранее Витренко назвал главный изъян «Северного потока-2». По его словам, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко отметил, что на Украине на основных маршрутах имеется не одна труба, а несколько, поэтому есть резерв.

Министерство энергетики Германии уже вынесло заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС. Заключение должно быть опубликовано до 8 января 2022 года. Далее оно будет направлено в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.