В Германии оценили роль Украины в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте оценил роль Украины в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

По его словам, даже несмотря на то, что заявки украинских компаний в данный момент только рассматриваются, в любом случае Киев не будет иметь права вето по данному вопросу. Депутат отметил, что о критическом отношении украинских властей к реализации российского проекта и так давно всем известно. Он также подчеркнул, что вряд ли присоединение Украины к процессу сертификации газопровода приведет к каким-либо значительным задержкам.

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Ранее депутат бундестага от АдГ Вальдемар Гердт заявил, что возможное включение Украины в процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» было бы нерационально и неэтично. «Включать конкурента проекта в процесс его сертификации — это в высшей степени нерационально и неэтично. Даже в юриспруденции есть понятие "предвзятость". Следствие исключает из разбирательства заинтересованное лицо», — объяснил Гердт свое нежелание позволять украинской стороне сертифицировать проект.

18 октября стало известно, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко. Таким способом Киев может повлиять на судьбу проекта. В «Нафтогазе» считают, что после его запуска для Украины и региона появятся большие риски. По мнению Витренко, на оценку решения по сертификации у Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев.

