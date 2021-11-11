Глава «Нафтогаза» указал на главный изъян «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко указал на «главный изъян» «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Витренко в украинских СМИ.

По его словам, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко отметил, что на Украине на основных маршрутах имеется не одна труба, а несколько, поэтому есть резерв. Благодаря этому оператор может следить за состоянием ГТС, ремонтировать трубы на определенных участках и при этом не останавливать транзит, добавил глава компании.

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Помимо этого, Витренко подчеркнул, что газотранспортная система Украины выигрывает у «Северного потока-2» за счет удобного расположения и возможностей для транспортировки. Так, он заявил, что из месторождений в Центральной Азии намного удобнее транспортировать газ в европейские страны именно через украинскую ГТС.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Украина не собирается модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), а будет использовать ее до тех пор, пока эта «ржавая рухлядь» не развалится. Он уверен, что это создает риски для безопасности. «Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет», — сказал Иванов. Он также подчеркнул, что «Северный поток-2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе.