Представитель Путина назвал газотранспортную систему Украины «ржавой рухлядью»

Украина не собирается модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), а будет использовать ее до тех пор, пока эта «ржавая рухлядь» не развалится, заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова передает РИА Новости.

Он уверен, что это создает риски для безопасности. «Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет», — сказал Иванов.

Он также подчеркнул, что «Северный поток-2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. Также представитель президента назвал газопровод вкладом России в экологическое состояние европейского континента.

Ранее Иванов обвинил Молдавию в желании жить «на халяву». Он уверен, что желающих жить за счет России очень много. Кроме того, Иванов назвал чушью обвинения в адрес России из-за рекордного роста цен на газ в Европе. Он считает, что в этом виноваты главы государств и чиновники, которые «сами все накосячили».