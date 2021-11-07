Украинцев призвали перестать беспокоиться из-за запуска «Северного потока-2»

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала «Украина 24» призвал сограждан перестать беспокоиться из-за запуска «Северного потока-2». По его мнению, даже после полноценного запуска газопровода украинская газотранспортная система (ГТС) может сохранить свою значимость как балансир.

«Нет у "Северного потока" таких хранилищ, которые бы поддерживали этот проект как ГТС Украины. У нас крупнейшие в Европе хранилища. Реагировать на спрос гибко может только украинская газотранспортная система. Поэтому Украина может использовать ГТС как балансирующую систему вспомогательных услуг. А такие услуги гораздо дороже обычных», — заявил эксперт.

Аналитик отметил, что после запуска «Северного потока-2» на полную мощность, транзит газа через украинскую ГТС будет составлять около 30 миллиардов кубических метров. Кроме того он добавил, что энергосбережение и энергоэффективность являются огромным потенциалом страны.

Ранее стало известно, что транзит газа через Украину в Евросоюз (ЕС) в октябре снизился на 19 процентов, составив 2,6 миллиарда кубометров. «Оператор ГТС Украины» отметил, что по сравнению с показателями сентября это на 623 миллиона кубометров меньше.