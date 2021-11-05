На Украине обвинили Россию в провоцировании европейского энергокризиса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе. С обвинениями в адрес Москвы глава ведомства выступил на форуме «Re: Open Zakarpattia», сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что Россия ограничивает экспорт газа в Европейский союз, чтобы еще больше поднять цены, создать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Кулебы, дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты поставок в регион не гарантируют их увеличение.

Ранее финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела сообщила, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию обеспечит больший объем поставок и направит европейский газовый рынок в правильное русло. При этом она затруднилась сказать, изменит ли это кардинально ситуацию на рынке, так как все зависит от зимы, а также спроса и предложения.

О положительном значении «Северного потока-2» для газового рынка до этого заявил и министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт. По его словам, запуск газопровода позволит укрепить энергетическую безопасность Европы.