Германия оценила перспективы запуска «Северного потока-2» до конца 2021 года

Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод «Северный поток-2» до конца 2021 года, оценил в беседе с «Известиями» перспективы запуска проекта глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение, которое я разделяю», — сказал Эрнст. При этом он усомнился, что ФРГ начнет получать газ через газопровод до конца этого года.

По его мнению, на это есть две причины. В первую очередь, Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. «После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», — сказал депутат.

Как считают представители BNetzA, Еврокомиссия не имеет права наложить вето. Однако BNetzA «должно в максимально возможной степени учитывать мнение ЕК», уточнили в немецком ведомстве.

Ранее в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться и завершиться 8 мая 2022 года. Это произойдет в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) потратит на рассмотрение вопроса максимально возможное для таких процедур время — четыре месяца.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября.