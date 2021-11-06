Транзит газа в ЕС через Украину снизился на 19 процентов

«Оператор ГТС Украины»: транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19%

Транзит газа через Украину в Евросоюз (ЕС) в октябре снизился на 19 процентов, составив 2,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщается на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

В компании отметили, что по сравнению с показателями сентября это на 623 миллиона кубометров меньше.

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19 процентов и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на шесть процентов — до 2,1 миллиарда кубометров», — говорится в сообщении.

Также в тексте сказано, что поставки газа в Словакию составили 80 процентов от общего объема транзита. При этом, несмотря на рост поставок газа в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней. По словам главы компании Сергея Макогона, на начало ноября в среднем прокачивается 60 миллионов кубометров в сутки.

В начале ноября глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через украинскую территорию в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной. По его словам, газопровод в данной ситуации играет роль сдерживающего фактора для Москвы.

