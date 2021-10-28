Представитель Путина обвинил Молдавию в желании жить «на халяву»

Нынешний газовый кризис в Молдавии является примером того, как некоторые страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России «на халяву». В этом страну обвинил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА Новости.

Также, по его словам, сложно ответить на вопрос, приобретет ли Россия новых союзников в мире, переходя к углеродной нейтральности. «Может быть, наоборот, появится количество новых государств, которые будут требовать с России новые уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей — водорода, например», — допустил Иванов. Он уверен, что желающих жить за счет России очень много.

Кроме того, Иванов назвал чушью обвинения в адрес России из-за рекордного роста цен на газ в Европе. Он считает, что в этом виноваты главы государств и чиновники, которые «сами все накосячили». «Как известно, всегда Россия. Что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится», — добавил Иванов.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене.