ФРГ отказалась дать Украине право вето в сертификации «Северного потока-2»

Компания Украины «Нафтогаз» не будет иметь права вето в вопросе сертификации проекта «Северный поток-2», заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA). О том, что ФРГ отказалась дать Украине такое право, пишет ТАСС.

При этом регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое решение принял регулятор ФРГ, указал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По словам руководителя украинской компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода.

Министерство энергетики Германии уже вынесло заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС.