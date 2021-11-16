В Германии оценили сроки сертификации «Северного потока-2»

Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» может быть приостановлен на срок от четырех до шести недель. Такую оценку дал немецкий дипломатический источник «Интерфакса».

«Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства», — отметил собеседник агентства. По его словам, увеличения сроков сертификации ожидать не стоит.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) сообщило о приостановке сертификации «Северного потока-2» из-за юридических изменений. Регулятор уточнил, что продолжит процедуру после того, как швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка. После этого BNetzA проверит правильность заполнения вновь представленной документации от нового заявителя.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что «Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона. Он считает, что решение немецкого регулятора — процедурный вопрос, а не политический.