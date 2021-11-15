Суд в Германии начнет рассматривать жалобу на «Северный поток-2»

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд во вторник, 16 ноября, начнет рассмотрение жалобы природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) на газопровод «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на представителя DUH сообщает ТАСС.

Экологи требуют пересмотреть разрешение на строительство газопровода, выданное в 2018 году. Они утверждают, что имеют новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Иск был подан после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило соответствующий запрос.

DUH в своем обращении отсылает к решению Федерального конституционного суда Германии, обязавшего в марте этого года власти страны уточнить планы по сокращению выбросов углекислого газа и защите климата. А поскольку, по их мнению, сведения о «Северном потоке-2» неточны, то разрешение должно было утратить силу.

Это уже не первая попытка DUH помешать строительству и вводу в эксплуатацию газопровода. Предыдущие не привели к пересмотру позиции регулятора.

В настоящее время запуску поставок по газопроводу мешают только проблемы с сертификацией. Точные ее сроки по-прежнему неизвестны, при самом неблагоприятном исходе процесс может затянуться до 8 мая 2022 года.

Также помешать началу эксплуатации пытаются Украина и Польша, где «Северный поток-2» считают геополитическим проектом, направленным на усиление зависимости Европы от России. Власти России эти обвинения отвергают, называя газопровод исключительно коммерческим и экологичным проектом.