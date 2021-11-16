Экономист рассказал о новых возможностях для России заполнить «Северный поток-2»

После создания дочки Nord Stream 2 AG в ФРГ у «Северного потока-2» формально появится альтернативный поставщик, что даст возможность России заполнять трубу большими объемами газа, а не 50 процентами, как требовалось ранее. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

Nord Stream 2 AG решил создать «дочку» в ФРГ для германской части трубы. Ожидается, что процесс сертификации «Северного потока-2» завершится после ее создания. По словам Коренева, подобный вариант одинаково выгоден как для России, так и для Германии.

«Это означает только одно: Германия заинтересована в российском газе. Она, кстати, единственная не поддерживает систему биржевого ценообразования. Так что если она создаст свою "дочку", это позволит нам заполнять "Северный поток-2" не на 50 процентов, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объемы газа», — объяснил экономист.

Коренев подчеркнул, что таким образом Германия гарантирует для себя поставки газа и наверняка заключит долгосрочные контракты по фиксированным ценам.

Ранее, в октябре, Минэнерго Германии вынесло свое заключение по «Северному потоку-2». Ведомство признало, что эксплуатация трубопровода не угрожает энергетической безопасности Европы.