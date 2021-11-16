Цены на газ в Европе выросли после решения Германии

В Европе выросли цены на газ после остановки сертификации «Северного потока-2»

Цены на газ в Европе выросли на 4,8 процента после решения властей Германии остановить процесс сертификации «Северного потока-2», свидетельствуют данные биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы подорожали с 1006 до 1065 долларов.

Приостановка сертификации российского газопровода связана с юридическими изменениями. Федеральное сетевое агентство уточнило, что продолжит процедуру после того, как «Газпром» завершит создание в ФРГ дочерней компании для германской части магистрали. Регулятор ФРГ заявил, что заблаговременно уведомил Еврокомиссию, Минэнерго Германии и все участвующие стороны о приостановке сертификации.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» состоит из двух ниток, длина каждой — 1234 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.