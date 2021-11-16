Назван возможный срок запуска «Северного потока-2»

Агентство Fitch: «Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона

«Северный поток-2» может быть запущен к концу отопительного сезона. Такой срок назвали в рейтинговом агентстве Fitch, сообщает ТАСС.

Прогнозы агентства сделаны с учетом медленных темпов сертификации российского газопровода. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко связал приостановку процесса сертификации «Северного потока-2» с процедурными вопросами, а не политическими. «Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — отметил эксперт.

По мнению Маринченко, ситуация с сертификацией «Северного потока-2» создает неопределенность на рынке. Аналитик отметил, что пока не ясно, будет ли «Газпром» готов к существенному увеличению поставок газа в Европу до запуска нового трубопровода.

Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2» 16 ноября. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило, что процедура возобновится после того, как «Газпром» создаст дочернюю компанию в ФРГ для германской части магистрали.

