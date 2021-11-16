Германия поставила условие для сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка, сообщает «Интерфакс».

Новое поставленное условие подразумевает, что новая компания станет владельцем и оператором «Северного потока-2» в Германии. После этого BNetzA проверит правильность заполнения повторно представленной документации от нового заявителя.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор возобновит экспертизу и в оставшийся четырехмесячный период передаст свое заключение на рассмотрение Еврокомиссии, у которой также есть от двух до четырех месяцев, чтобы дать ответ. В нынешнем виде собственности завершить сертификацию, как следует из сообщения агентства, невозможно.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG отказались комментировать детали процедуры сертификации и возможность структурных изменений повлиять на срок запуска газопровода.

На фоне этих сообщений цены на газ в Европе пошли в рост, акции «Газпрома», напротив, упали на два процента.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что сертификацию «Газпрома» при желании могут растянуть на срок до 8 мая. Новое требование дополнительно затягивает процесс.

15 ноября стало известно, что к процессу сертификации газопровода разрешили подключиться «Нафтогазу Украины» и Оператору ГТС. При этом компании не получили права вето на проект.