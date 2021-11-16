Украина приготовилась остаться без газа после запуска «Северного потока-2»

В случае начала эксплуатации газопровода «Северный поток-2» Украина останется без виртуального реверса газа, который в текущем году обеспечивал импорт топлива в страну на 90 процентов. Об этом заявили в «Операторе газотранспортной системы (ГТС) Украины», передает РИА Новости.

Европе, в свою очередь, следует приготовиться к тому, что она не сможет пользоваться украинскими подземными хранилищами газа (ПХГ). В них в 2020 году хранились около 10 миллиардов кубометров газа, принадлежащих европейским компаниям.

Как отметили в «Операторе ГТС Украины», сразу после запуска нового маршрута без газоснабжения рискуют остаться пять городов на украинско-российской границе. Названия этих городов не указываются.

Кроме того, в сообщении напоминается, что каждый запуск газопровода в обход Украины уменьшал транзит через нее. А поскольку мощность «Северного потока-2» больше, чем подразумевает контракт на прокачку через Украину в 2021-м и следующие три года, то можно ожидать, что украинский маршрут окончательно останется без газа.

15 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) допустило «Оператора ГТС Украины» и «Нафтогаз» к процессу сертификации «Северного потока-2». При этом украинские компании не получили права вето на решение регулятора.

Однако уже на следующий день, 16 ноября, BNetzA объявило о приостановке сертификации до момента, пока оператор проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированный в Швейцарии, не создаст немецкую «дочку». После этого заявку придется подавать вновь.