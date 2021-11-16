В Британии предрекли Европе выбор между российскими углеводородами и Украиной

Премьер Британии Джонсон: перед Европой встанет выбор между углеводородами из РФ и Киевом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек Европе выбор между российскими углеводородами и поддержкой Киева. Его слова приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — подчеркнул политик.

По словам Джонсона, поддержка украинского суверенитета не говорит о том, что Великобритания и Евросоюз хотят противостоять России или стратегически дестабилизировать великую страны. Он подчеркнул, что Лондон будет сотрудничать с теми государствами, которые разделяют его ценности. Свой подход премьер-министр объяснил британским «обязательством в области демократии и свободы».

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что «Нафтогаз Украины» не способен повлиять на решение немецкого регулятора о российском проекте «Северный поток-2». По его словам, государственная компания Украины не имеет аргументов, которые еще не приводила польская сторона, и оснований, которые могут изменить мнение немецкого регулятора при сертификации.

