Британцы призвали прекратить «поток детских угроз» в адрес России

Британцы назвали некомпетентной главу МИД Великобритании Элизабет Трасс и осудили ее после заявлений о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом они написали в комментариях к статье в Daily Express.

Читатели выразили неуверенность в том, что Трасс сведуща в вопросах внешней политики, а также понадеялись, что она никогда не займет пост премьер-министра страны. «Она совершенно некомпетентна. Услада для глаз [премьер-министра Великобритании] Бориса [Джонсона]. Ей потребуется какой-то компромат на него, чтобы сохранить работу», — заявил пользователь с ником thedigger. «Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром», — подчеркнул читатель под логином Mad marion. «Я уже устал от постоянной кампании нашего правительства против России. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут», — выразил мнение ThornInTheSide.

При этом многие читатели таблоида призвали Лондон обратить внимание на собственные проблемы с мигрантами. «У нас хватает смелости говорить России, что делать, когда наша страна не может справиться с собственным кризисом, [министр внутренних дел Прити] Патель сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя эту ерунду про «неприемлемость», когда поток мигрантов течет к нам. Мы не можем даже вызвать врача или скорую помощь, иностранцы совершают больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было, чем им заплатить», — написал комментатор под ником Oh Sure.

«Она полностью игнорирует [миграционный] кризис в районе Ла-Манша», — согласился Hanoverian-Whig. «Контролируйте наши границы, леди, прежде чем критиковать других», — призвал unfair.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец миграционному кризису и начать диалог. Также политик высказала мнение, что проблема с мигрантами является тщательно разработанным планом президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы в целях отвлечения внимания от нарушений прав человека в республике.