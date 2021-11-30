Украинских чиновников обвинили в разворовывании антиковидного фонда

Фракция «Европейская солидарность» призвала расследовать разворовывание денег чиновниками из антиковидного фонда на Украине, пишет «Обозреватель».

Сопредседатель партии Артур Герасимов, выступая в парламенте, отметил, что было зарегистрировано постановление номер 6353. Он обвинил политиков в разворовывании антиковидного фонда и обратился к председателю Верховной Рады с требованием поставить этот документ на голосование. «Просьба в следующий законопроект о внесении изменений в повестку дня обязательно включить постановление по созданию комиссии по расследованию краж из антиководящего фонда», — отметил депутат.

В ноябре на Украине зарегистрировали новый антирекорд смертности от COVID-19. 9 ноября среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, скончались 833 человека. При этом глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что текущий уровень смертности от коронавируса на Украине в полтора-два раза меньше пиковых значений в отдельных европейских странах в 2021 году.

В октябре в трех украинских городах были выявлены первые случаи заражения мутацией коронавируса AY.4.2.