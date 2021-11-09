На Украине зарегистрировали новый антирекорд смертности от COVID-19

На Украине был зарегистрирован новый антирекорд смертности от коронавируса. Об этом министр здравоохранения республики Виктор Ляшко рассказал во время брифинга. Запись его выступления опубликована на странице ведомства в Facebook.

По словам министра, за прошедшие сутки среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, скончались 833 человека. Ляшко добавил, что на сегодняшний день в стране также было выделено наибольшее количество коек для больных коронавирусом за все время эпидемии – 76 401 место.

При этом глава Минздрава отметил, что текущий уровень смертности от коронавируса на Украине в полтора-два раза меньше пиковых значений в отдельных европейских странах в 2021 году, и назвал число летальных исходов отложенным показателем, который может демонстрировать рост в течение двух-трех недель после стабилизации заболеваемости.

Ранее стало известно, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной Рады Ефим Звягильский.