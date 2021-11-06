Бывший премьер-министр Украины скончался из-за COVID-19

Занимавший пост и. о. премьер-министра Украины Ефим Звягильский скончался от коронавируса

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной Рады Ефим Звягильский скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Занимавший пост главы правительства политик умер в реанимации от коронавируса в возрасте 88 лет. «Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», — говорится в сообщении издания.

Звягильский родился в 1933 году. Он был депутатом Рады с первого по восьмой созывы. Должность исполняющего обязанности премьер-министра занимал в 1993-1994 годах. До этого он работал директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с 1979 по 1992 год — директором «Шахты имени А. Ф. Засядько».

5 августа 2021 года из-за остановки сердца умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. С 1991 по 1994 годы он занимал пост глав Службы безопасности Украины, а с 1995 по 1996 — главы правительства.