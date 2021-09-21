Бывший глава Харьковской области выдвинулся в мэры

Экс-депутат Верховной Рады Добкин подал документы для участия в выборах мэра Харькова

Бывший глава Харьковской области и экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин выдвинулся в мэры Харькова, сообщает Glavpost.com.

Добкин 21 сентября подал документы в территориальную избирательную комиссию и внес залог из собственных средств для участия в выборах.

О желании баллотироваться в мэры Харькова заявили еще несколько человек, в том числе глава местной ячейки партии «Европейская солидарность» Александр Скорик и лидер харьковского «Нацкорпуса» (организация запрещена России) Константин Немичев. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 годах и главой Харьковской областной государственной администрации в 2010-2014 годах.