Кернеса лишили полномочий мэра Харькова спустя два месяца после его смерти

Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает новостное агенство «Українські Новини».

За такое решение проголосовали 83 депутата при минимально необходимых 43. Местные власти приняли решение спустя два месяца после смерти Кернеса, приняв к сведению данный факт.

Вскоре Харьковский городской совет направит в Верховную Раду Украины дополнительные документы для назначения внеочередных выборов мэра города. Вместе с тем депутаты не могут рассмотреть данный вопрос из-за отсутствия в ходатайстве секретаря горсовета Игоря Терехова всех необходимых документов.

Объявление внеочередных выборов из-за смерти Кернеса может растянуться на годы, уточняют журналисты.

В январе сообщалось, что занимавший должность мэра Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса. Похороны прошли 23 декабря в Харькове. Мэр не появлялся на публике с конца августа из-за проблем со здоровьем. При этом он был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. В декабре у Кернеса диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. Предположительно, он заразился от своей домработницы.