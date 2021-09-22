На Украине введут обязательную вакцинацию для чиновников и учителей

Правительство Украины решило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и учителей. Об этом 22 сентября сообщил на заседании кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс — Украина».

«Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности, для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций», — прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, закон о защите населения от инфекционных заболеваний указывает, что представители отдельных профессий, чья деятельность может привести к распространению инфекций, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Ранее сообщалось, что около половины депутатов Верховной Рады до сих пор не привились от коронавируса.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было выявлено более 2,3 миллиона случаев коронавируса. Умер 55 161 пациент.