Названа доля привившихся от коронавируса депутатов Верховной Рады

Около 50 процентов депутатов Верховной Рады до сих пор не привились от коронавируса, но при этом активно принимают законы, ужесточающие соблюдение санитарных норм из-за пандемии. Эти цифры в эфире телеканала ICTV назвал депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, запись программы доступна на YouTube.

По словам политика, несмотря на попытки бороться с распространением коронавируса, половина парламентариев сами саботируют кампанию по иммунизации. «Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет», — сказал Радуцкий.

Он добавил, что недавно в Раду поступила инициатива о запрете допуска на заседания непривитых депутатов и сотрудников аппарата, однако она вряд ли будет утверждена из-за высокой доли тех, кто сознательно отказывается от вакцинации. «Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним», — добавил парламентарий.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 55 тысяч человек, получили оба компонента вакцины около пяти миллионов граждан. При этом, по оценкам ВОЗ, власти страны в ближайшее время смогут привить от COVID-19 не более 70 процентов населения из-за слабой разъяснительной работы о пользе вакцин.