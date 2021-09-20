На Украине предложили платить гражданам за вакцинацию от коронавируса

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил платить гражданам страны за вакцинацию от коронавируса. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По мнению Гройсмана, выплаты за прививки в размере 1000 гривен помогут повысить мотивацию в обществе к иммунизации. «Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался», — отметил он. Бывший премьер добавил, что «нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан, чтоб покончить с этим».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун заявила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в стране полностью провалилась. К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11 процентов жителей.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились около 2,45 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58,4 тысячи пациентов. Обе дозы вакцины получили 4,96 миллиона граждан, хотя бы одну дозу — 11 миллионов.